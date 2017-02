Appel à manifester demain à Jérusalem contre l’ONG anti-israélienne « Breaking the silence »

Le vice-maire de Jérusalem, Dov Kalmanovitch, a déclaré à Arutz Sheva que la conférence que le directeur exécutif de Breaking the Silence, Yuli Novak devrait donner demain à la galerie d’art municipale de Barbur à Jérusalem était une « violation flagrante de la politique municipale ».

La ministre de la Culture, Miri Regev, avait déjà envoyé une demande au maire de Jérusalem Nir Barkat pour annuler la conférence. Les responsables municipaux de Jérusalem ont annoncé que si la conférence de Noval n’était pas annulée, la galerie Barbur devra fermer.

«Il est impensable qu’une structure municipale serve de plate-forme aux organisations de gauche radicale comme Zochrot (une ONG qui promeut le récit arabe de Nakba) et Breaking the Silence » a déclaré le maire adjoint Kalmonovich.

Il a ajouté: « Ce bâtiment appartient aux habitants de Jérusalem, et ils ne méritent pas d’être utilisés comme une plate-forme demain pour le PDG de Breaking the Silence, Yuli Novak, qui veut prendre le contrôle des actions de l’armée israélienne, je suis allé voir le maire et nous avons l’intention de tenir une veillée de protestation demain, je demande à un maximum de personnes de se joindre à la manifestation. »