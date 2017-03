Apple fait appel à 1 000 ingénieurs israéliens pour le iPhone 8

Pour son iPhone 8 qui sera commercialisé cet automne, Apple se concentre sur la réalité augmentée. Pour cela, la société a fait appel en Israël à plus de 1 000 ingénieurs chargés de développer cette technologie. La réalité augmentée ou RA permet à l’utilisateur de superposer réalité et éléments calculés par un système informatique en temps réel, comme c’est le cas par exemple dans le jeu „Pokemon Go“. Ce n’est pas la première fois que le géant américain s’adresse aux Israéliens pour développer ses produits. En 2013, Apple a racheté pour 350 millions de dollars PrimeSense, le spécialiste israélien de la 3D. En 2015, Apple s’est porté acquéreur de la technologie Dual Camera System de LinX et, en février dernier, la firme a racheté la start up RealFace établie à Tel-Aviv.