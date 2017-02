« Force est de constater que dans certains endroits, la police agit comme une force d’occupation du territoire et elle confond contrôle et humiliation, attaque Pierre Tartakowsky de la LDH, officine foncièrement anti-israélienne qui accuse fréquemment l’Etat juif « d’occuper » sa propre terre. Nous avons besoin d’un espace et de temps pour ouvrir un débat sur les missions de la police. Mais je crains que cette volonté ne soit pas partagée par le gouvernement. Et le temps va manquer. »

« Je suis pour une police qu’on puisse accueillir et qui soit rassurante… la police de proximité, ça existe. Les BAC ne sont pas une police de proximité, ce sont des polices d’occupation du territoire qui ont tendance à considérer les populations qu’elles encadrent comme un ennemi potentiel. Ça s’est vérifié à Bobigny» poursuit-il selon Radio Bleue.