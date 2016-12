Après avoir violé l’histoire juive, l’Unesco publie son « anthologie de culture islamique »

L’Unesco ne travaille pas seulement à saper les fondements de l’histoire juive, coupant les liens entre Jérusalem et le peuple juif: l’organisation de l’ONU met aussi toute son énergie à promouvoir la culture islamique dans le monde.

L’Unesco a présenté, en cette fin d’année, les deux derniers volumes de sa collection sur les Différents aspects de la culture islamique, le fruit de « 40 années de production intellectuelle supervisée par un comité scientifique international et menée par des chercheurs et des spécialistes. » Les travaux ont été lancés en 1977 dans le sillage des Histoires générales et régionales de l’Unesco.

Irina Bokova, directrice générale de l’Unesco, a ouvert la cérémonie officielle organisée jeudi 17 novembre, en rappelant que cette publication est « au cœur du mandat de l’Unesco, pour construire (…) des ponts entre les peuples par le partage des savoirs, par la compréhension mutuelle ». Oubliant que son organisation avait joué un rôle destructeur en ce qui concerne la religion juive, elle s’est permise de poursuivre que malgré les actes de terrorisme, il fallait « déjouer les mensonges, les amalgames et les préjugés qui s’appuient sur l’ignorance et qui alimentent les logiques du repli et de la haine ». Un avis partagé par Salima Dalibey, représentante de l’Organisation de la coopération islamique à l’Unesco (Isesco), qui juge qu’il s’agit là d’« une opportunité à l’aune des débats actuels sur l’islam »…

Les deux derniers volumes publiés sont le premier et le sixième. Le premier intitulé « Les fondements de l’islam » traite des piliers de la foi musulmane, des conceptions de Dieu et de l’homme qui ont traversé les lieux et les époques. Il explore également « les différentes interprétations du texte coranique et leurs implications philosophiques, juridiques et politiques dans les sociétés musulmanes ». Le volume VI, « L’islam dans le monde d’aujourd’hui » s’intéresse aux pratiques des communautés musulmanes contemporaines à travers leurs caractéristiques économiques, politiques et socioculturelles.