Après le bitcoin, une monnaie virtuelle l’Ether se fait connaître en Israël.

EXCLUSIF. L’ether, une nouvelle monnaie virtuelle complémentaire du bitcoin, suscite l’intérêt massif des firmes israéliennes et des grandes entreprises du monde entier.

Depuis le 22 mai 2017, l’Enterprise Ethereum Alliance, qui propose des conseils aux grandes entreprises pour mettre à profit la technologie blockchain, a accueilli 86 nouveaux membres d’envergure. Parmi eux, Deloitte, Merck ou encore Toyota. En Israël, « Bits of Gold » se charge des transactions (de plus en plus nombreuses depuis quelques mois)