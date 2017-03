Après l’audition, le Casting fait son Show…en Israël

(Vidéo) A partir du 14 mars à Tel-Aviv, 6 humoristes de talent, dénichés lors d’une audition quelques mois plus tôt, présenteront LE CASTING FAIT SON SHOW, un spectacle de stand-up encore jamais vu en Israël.

Coachés par Judith Mergui, Elisabeth Kedem et Steve Kalfa, Nora de Paz, (Tel Aviv) Eric Litman, (Tel Aviv) Jérémie Talafre, (Netanya) Arlette Touati, (Raanana) Iska Mitley (Jérusalem) et Sébastien Goëta (Tel Aviv) interprèteront chacun un sketch inspiré par un humoriste français célébre ( Gald Elmaleh, Muriel Robin, Florenc Foresti, Serge le Mytho… etc) ou un texte original de leur cru.

Sélectionnés par un jury professionnel lors d’une audition organisée en novembre dernier à Tel-Aviv par Caroll Azoulay et Emmanuelle Adda dans le cadre du CASTING, un projet destiné à révéler des artistes francophones de talents, ces artistes se sont donnés comme « mission de faire découvrir au public le meilleur de la scène ouverte » aidé par un maitre de cérémonie spécialiste du genre : David Smadja, « le roi de l’improvisation ».

« Au programme » explique les organisatrices « du rire et encore du rire ! ».

A la fin de chaque spectacle, le public que les organisatrices souhaitent pleinement impliqué dans cette aventure, votera en faveur de son artiste préféré.

A l’issue de la tournée qui passera par Tel-Aviv, Raanana, Jérusalem, Rishon Letsion, Netanya et Ashdod, le talent comique de la première saison du Casting sera élu.

« Il aura le privilège de monter sur la scène du Tel Aviv Comedy Club qui aura lieu en été avec des stars du comique français. Pour le vainqueur de la Saison 1 du Casting, ce sera la consécration et, nous l’espérons, le début d’une grande carrière » précisent les deux femmes qui travaillent déjà sur la seconde édition du CASTING. A noter : LE CASTING FAIT SON SHOW a été inscrit au programme de la Semaine de la Francophonie. Un vrai coup de pouce pour ce projet qui met en lumière de talentueux comédiens !

Prenez vos places et venez voter en faveur de votre comédien et humoriste préféré !

Pour réserver :

14 mars • Zoa • Tel Aviv

20 mars • Eshkol Pais • Raanana

23 mars • La Cinémathèque • Jérusalem

2 avril • Ekhal Hatarbout • Rishon-Letsion

Réservations : 054 811 19 81 / 054 560 77 21

http://www.modjoprod.com/

3 avril. Ir Yamin. Netanya

lplapidus@bezeqint.net

050 7179368

contact.lecasting@gmail.com

https://www.facebook.com/lecastingrevelateurdetalents/