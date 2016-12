Après les Juifs, au tour des enseignants de fuir la ville musulmane de Malmö en Suède

Un enseignant sur six a quitté la ville de Malmö en Suède en quelques mois, alors que le nombre d’écoliers dans la ville devrait augmenter de près de 42 pour cent au cours de la prochaine décennie.

La population de Malmö a déjà augmenté de 50% au cours des 20 dernières années, en grande partie grâce aux migrations massives, et le nombre d’écoliers dans la ville devrait passer de 31 000 à 44 000 dans les dix prochaines années.

Les migrants irakiens et leurs descendants, qui comptent environ 40 000 personnes, forment le groupe le plus important, rapporte The Guardian.

Selon Sydsvenskan, 17% des enseignants du primaire ont quitté la municipalité entre janvier et octobre de cette année. Pour compliquer les choses, près d’un enseignant sur trois recruté à Malmö aujourd’hui ne sont pas entièrement qualifiés ou sont appelés en tant que substituts. La ville avait connu un exode de sa population juive au cours des dernières années.