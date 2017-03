Arabie Saoudite : premier « conseil des femmes »…sans femmes

Pour résoudre les problèmes d’actualité des filles et des jeunes femmes saoudiennes, la province d’Al Qasim a lancé le tout premier «Conseil des filles» du pays, dont l’inauguration s’est tenue en l’absence totale de toute représentante du beau sexe. Ce sont donc13 Saoudiens qui seront en charge de déterminer et de trouver des solutions aux problèmes des filles et des jeunes femmes saoudiennes. Quant aux femmes, elles ont été placées dans une autre salle — la législation saoudienne interdit la mixité dans les lieux publics — et n’ont pu suivre la cérémonie que sur un écran de télévision..