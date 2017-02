Archéologie : découvertes de vestiges de l’armée romaine datant du siège du second Temple

Lors de travaux au « Migrash Haroussim » à Jérusalem, le Dr Rina Avner et Kfir Arbib, archéologues de l’Office national des Antiquités ont mis au jour des vestiges d’une tour émergeant d’une muraille. Sur sa façade ouest, ils ont trouvé des dizaines de catapultes et des rochers en grand nombre, que les Romains avaient tirés en direction de gardiens du rempart, postés en haut de la tour. Il s’agit d’un témoignage unique de l’attaque intensive menée par l’armée romaine, commandée par Titus, en vue de conquérir la ville et de détruire le 2ème Temple.