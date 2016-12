Archéologie : recherches en cours dans l’un des palais de l’époque du Roi Salomon

Des archéologues travaillent à Tel Gezer sur un bâtiment monumental de l’époque du roi Salomon, 10 siècles avant l’ère courante. Des poteries typiquement philistines ont été découvertes sur le site, ainsi que des fragments d’une figurine semblable à celles associées aux philistins, découvertes à Ashdod, Timna, Ekron et Ashkelon. La ville de Gézer a été détruite à la fin de l’âge du fer. Sur ses ruines, une nouvelle ville avec des fortifications, le célèbre complexe de la porte, et un palais ont été construits. L’ampleur du bâtiment et la qualité de l’artisanat du palais révèlent la nécessité de vastes ressources, d’une grande organisation et d’une main d’œuvre nombreuse pour construire un palais aussi complexe (voir 1 Rois 09/15 à 17)