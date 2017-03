Une opération conjointe de Tsahal, du Shin Bet et de la police a permis le démantèlement d’un réseau d’approvisionnement en pièces d’armes à Shekhem (Naplouse) depuis Internet et livrées par la poste! La couverture était une boutique en ligne d’articles de mariage et qui dissimulait dans ses colis de livraisons des armes : ces deux derniers mois ont été saisis des centaines de balles, des cartouches et plus encore.