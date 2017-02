Arrestation de l’homme qui a saccagé une synagogue à Chicago

Stuart Wright, âgé de 31 ans, a été reconnu coupable d’un crime haineux après avoir été identifié par les caméras de surveillance, en train de saccager ce samedi la synagogue Loop à Chicago. Sur l’enregistrement vidéo, on aperçoit un homme en train de garer une camionnette de couleur foncée en face de la synagogue aux alentours de minuit et demi, puis on le voit marcher vite, coller des autocollants sur la porte et briser la vitre de la fenêtre. La police a relevé le numéro de la voiture et les empreintes digitales sur place. De plus, la police a reçu des informations d’une source anonyme.