La police autrichienne détient un adorateur du régime nazi après qu’il est apparu en public habillé comme Adolf Hitler, a expliqué le porte-parole de la police. L’homme de 25 ans a été arrêté hier à Braunau am Inn, le lieu de naissance d’Hitler. Le journal Oberoesterreichische Nachrichten a indiqué que samedi l’homme avait été vu devant la maison où est né Hitler et dans des libraires à la recherche d’ouvrages sur la Seconde guerre mondiale.Il arborait une moustache et une coupe de cheveux similaire au dictateur, et portait un costume assimilable à ceux d’Hitler. Enfin, il s’identifiait comme « Harald Hitler ».