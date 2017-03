Arrestation d’un responsable du Hamas à Toulkarem

Alors que le Hamas enquête toujours sur le mystérieux assassinat de Mazel Fouka, Tsahal et le Shin Bet ont arrêté la nuit dernière à Toulkarem, Raafat Nasif, un responsable du Hamas libéré de prison le mois dernier. 14 personnes ont en outre été arrêtées, elles sont soupçonnées d’avoir participé à des activités terroristes et des émeutes violentes contre des civils et les forces de sécurité.