Tout arrive, l’administrateur de l’hôpital Yitzhak Shamir est une administratrice ! Par Bely.

Mais si, il s’agit en l’occurrence du Dr Osnat Levtzion-Korach, nommée (Première-Femme) au poste d’administratrice de l’hôpital Yitzhak Shamir (Assaf Harofeh).

Si Israël n’est pas le dernier des états qui, par machisme ou toutes autres bonnes-mauvaises raisons, n’avait pas encore nommé de femme à un tel poste, il n’est vraiment pas le premier. N’empêche, le fait d‘avoir sauté le pas lui parait sans doute tellement « extra-ordinaire » que cette nomination féminine a fait l’objet d’un communiqué spécial paru sur le site du ministère de la santé israélien soi-même !

Présentation ordinaire d’une femme qui ne l’est pas, ou du moins ni plus ni moins que bien des femmes modernes qui ont réussi à s’imposer dans un monde masculin, voilà le rapide CV qui stipule que le Dr Osnat Levtzion-Korach, âgée de 49 ans, résidant à Jérusalem et originaire de la ville, est mariée au Dr Amit Korach, chirurgien en cardiologie à l’hôpital Hadassah Ein Kerem, et mère de 4 garçons (Yoav, Nadav, Youval et Jonathan).

Voilà en un résumé terriblement laconique ce qui concerne sa vie privée. Quant à l’explication de son parcours professionnel qui l’a donc menée à cette nomination, il n’est que la suite logique d’un sans-faute, le Dr Osnat Levtzion-Korach, spécialisée en pédiatrie et dans l’administration médicale, ayant précédemment servi en qualité d’adjointe au directeur général, le Prof. Shlomo Mor-Yosef, à l’hôpital Hadassah ; d’administratrice adjointe à l’hôpital Assaf Harofeh entre 2008 et 2012; et d’administratrice à l’hôpital Hadassah Mont Scopus à partir du mois de juin 2012 et jusqu’à ce jour.

Où l’on innove en Israël, c’est dans l’intervention de personnages que l’on n’aurait pu voir ailleurs !

Les félicitations du ministre

Ainsi le « Rabbin » Yaakov Litzman, (même si je me dois d’avouer qu’’il intervenait, il est vrai en tant que ministre de la Santé !) de déclarer : « Je tiens à féliciter la nomination du Dr Osnat Levtzion-Korach en qualité d’administratrice de l’hôpital Itzhak Shamir (Assaf Harofeh), et lui souhaite de réussir dans cette importante mission.

Et pour faire bon poids, de reproduire le discours d’accueil dithyrambique de Moshe Bar Siman Tov, directeur général du Ministère de la Santé, qui a déclaré :

« Je tiens à féliciter le Dr Osnat Levtzion-Korach pour sa nomination à la direction de l’hôpital Yitzhak Shamir (Assaf Harofeh). Au cours des prochaines années, l’hôpital devra faire face à d’immenses défis découlant, entre autres, de changements démographiques dans la région. Dans ce cadre, des opportunités sont créées pour la croissance et le développement professionnel de l’hôpital. Le Dr Levtzion-Korach met à disposition sa vaste expérience en matière de gestion, ainsi que sa connaissance approfondie de l’hôpital, dans lequel elle a servi précédemment en qualité d’adjointe au directeur »…

Mais pourquoi n’a-t-il pu s’empêcher de conclure, « qu’il s’agit de la première fois qu’une femme administre un hôpital général en Israël, et que ceci constitue une preuve supplémentaire de l’intégration des femmes aux niveaux de gestion les plus élevés du système de Santé, et qu’il en est fier ».

Oups ! Fier d’avoir nommé une femme à un poste mérité ?

Je ne suis pas sûre qu’il s’agisse là d’un acte d’une telle bravoure qu’il doive s’en gargariser plus souvent qu’à son tour pendant des semaines et des semaines !