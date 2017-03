Arrivée des premières cigognes dans le ciel d’Israël

Les premières colonies de cigognes traversent le ciel d’Israël. Ce spectacle est une véritable splendeur. Ne le manquez pas ! En moyenne entre 100.000 et 200.000 cigognes migrent par Israël. 500 millions d’oiseaux migrateurs survolent le territoire israélien deux fois par an en automne et au printemps. 4000 sortes d’oiseaux migrateurs ont été référencés en Israël, soit 40 % des types d’oiseaux migrateurs existant dans le monde.