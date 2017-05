Pour Arte aussi, les israéliens sont des colons

La présentation du conflit israélo-palestinien dans les médias occidentaux est, on le sait, fortement obérée par les mensonges ou inexactitudes liés au parti pris pour les palestiniens, au détriment d’Israël, éternel agresseur.

Le journal InfoEquitable s’est donné comme mission de rectifier les faits, au travers de quelques exemples – Dieu sait que la masse du travail en ce domaine est infinie.

Aujourd’hui, il s’intéresse à un documentaire diffusé par Arte il y a quelques jours consacré à la vie de ceux qui aident les travailleurs palestiniens sans papier à entrer clandestinement en Israël pour y trouver du travail.

Comme il est acquis qu’Israël n’a pas non plus le droit de se défendre – à l’instar de tout autre pays – contre les clandestins, ce reportage, basé sur des « experts » antisionistes et pro-BDS et les « témoignages » de passeurs et de clandestins, était l’occasion idéale de rappeler que les Israéliens ne sont que des colonisateurs.

InfoEquitable s’attelle à décrypter les contre-vérités énumérées à cette occasion.

Projeté le 24 mai dernier sur la chaîne culturelle franco-allemande, ce reportage est un parfait exemple de la propagande anti-israélienne.

A l’approche du 50ème anniversaire de la guerre des Six-jours, la chaîne franco-allemande a diffusé le mardi 24 mai trois heures de reportages et de documentaires consacrés à Israël et à la question palestinienne.

Après un portrait en demi-teinte de David Ben Gourion, le père fondateur de l’Etat d’Israël, Arte s’est sans doute sentie obligée de « rééquilibrer » sa programmation en mettant à l’antenne deux reportages de propagande anti-israélienne.

Le premier consacré à Jérusalem, sur lequel InfoEquitable reviendra tout prochainement.