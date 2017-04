Atarot : Gelée sous Obama, la construction redémarre au nord de Jérusalem

Le projet de nouveau quartier à Jérusalem qui avait été relégué au placard sous la présidence Obama, ressort des cartons de la municipalité. C’est sur l’emplacement de l’ancien aéroport Atarot que des milliers d’unités de logement devraient voir le jour.

En vertu du plan, 15 000 logements seront construits pour la population haredi (juive orthodoxe ultra-orthodoxe), ce qui créera une bande continue de quartiers haredi dans le nord de Jérusalem, rejoignant des quartiers comme Ramat Shlomo, qui avait provoqué la colère de M. Biden en 2010.

En parallèle à cette initiative, 3 000 habitations destinées à la population arabe et adjacente à ce nouveau quartier juif, vont elles aussi sortir de terre. Ce nouveau quartier sera à la croisée de la zone industrielle d’Atarot, du village arabe de Kalandia et de la clôture antiterroriste édifiée par Israël. Proche de Bait Hanina, 2 600 à 3 000 appartements seront construits dans ce nouveau quartier arabe où des terrains vides d’envergure permettront l’érection de nombreux immeubles afin de loger une population arabe croissante.

« Trump est une opportunité unique »

L’adjoint au maire de Jérusalem et président du Comité local de planification de Jérusalem, Meir Turgeman expliquait déjà au lendemain de l’élection de américaine que la nouvelle administration est une opportunité unique de promouvoir de vastes plans de construction dans la capitale israélienne. « Nous avons attendu Trump et nous exploiterons la situation pour construire massivement à Jérusalem », a déclaré Turgeman, à Globes lors de la conférence de professionnels des travaux publics et du bâtiment début 2017.

Depuis l’édification de Har Homa au sud de Jérusalem et ce, au milieu des années 90, aucun projet immobilier d’envergure au-delà de cette ligne n’a été entrepris. Le quartier d’Atarot reste un des derniers grands espaces disponibles à la périphérie de Jérusalem.