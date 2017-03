Attaque en règle contre les banques israéliennes en France

« Les quatre premières banques françaises et l’assureur AXA financent la colonisation des Territoires palestiniens par Israël via leurs participations dans des banques et des entreprises israéliennes actives dans les colonies », affirme un rapport de la très anti-israélienne FIDH publié mercredi et repris par les médias français.

BNP Paribas, Crédit agricole, Société générale, BPCE et AXA, par leur « soutien ‘persistant’ aux banques et entreprises israéliennes impliquées dans les colonies, « contribuent indirectement au maintien et au développement » des colonies », selon l’étude intitulée « Les liaisons dangereuses des banques françaises avec la colonisation israélienne ».

Les cinq grands groupes français gèrent des « participations financières » ou « détiennent des actions » dans des banques israéliennes, qui constituent un « outil essentiel de la politique de colonisation » en « finançant les constructions », selon ce rapport à charge co-écrit notamment avec la Ligue des droits de l’Homme (LDH) et le syndicat CGT…