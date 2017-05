Attaque au SMS pendant le discours de Nasrallah

Pendant le discours télévisé du leader de Hezbollah hier, alors que Nasrallah s’exprimait sur les failles dans la défense israélienne, une faille d’un tout autre type a touché le réseau téléphonique du Hezbollah. Durant le discours dédié a la mémoire de Bader A-Din, le commandant des forces armées de l’organisation, éliminé un an plus tôt, les téléphones de nombreux des citoyens du Liban et membres du Hezbollah ont reçu des quantités de message qualifiants Nasrallah de menteur et assassin. Beaucoup de Libanais suspectent Nasrallah lui-même d’être responsable de l’élimination de Bader A-Din et ces messages avait vraisemblablement pour objectif de décrédibiliser ses propos. L’auteur de ces messages ? L’opérateur téléphonique du Hezbollah, victime d’un piratage de source inconnue…