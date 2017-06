Attentat de Londres : les Conservateurs suspendent leur campagne

RÉACTIONS – L’attentat est survenu à quatre jours des élections législatives anticipées que Theresa May a convoquées pour se doter d’une majorité parlementaire en vue des négociations sur le Brexit.

● Réactions de Grande-Bretagne

La première ministre britannique Theresa May a la première évoqué la piste terroriste, évoquant un «terrible événement». La leader conservatrice a également réuni dimanche le «comité Cobra» qui doit servir à coordonner les forces de sécurité et l’organisation des secours. Le maire de Londres, Sadiq Khan, assistera également à cette réunion.

De son côté, Sadiq Khan, le maire de Londres, a dénoncé sur Twitter «une attaque délibérée et lâche contre des Londoniens innocents et des visiteurs de notre ville qui profitaient d’un samedi soir. Il n’existe aucune justification possible pour de tels actes barbares».