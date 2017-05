Attentat de Manchester : le Beth Habad se mobilise pour les forces de l’ordre

Le Beth Habad de Manchester était mardi sur les lieux de l’attentat terroriste pour fournir des boissons chaudes et de la nourriture aux forces de l’ordre, rapporte le site The Jewish Chronicle.

« Nous sommes ici aujourd’hui pour soutenir la police qui fait un travail merveilleux. Nous soutenons et apportons notre aide à tous ceux qui ont été blessés dans ce terrible attentat. Nous resterons forts et unis dans ce moment difficile. Aujourd’hui, nous serons plus forts et devons sortir vers nos voisins et accomplir des actes de gentillesse, afin d’augmenter la lumière face à l’obscurité et l’obscurantisme ! », a déclaré le Rav Shneour Cohen.