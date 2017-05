Attentat de Manchester : le Grand Rabbin Ephraïm Mirvis compose une prière pour les victimes

Le Grand rabbin du Royaume-Uni, le rabbin Ephraïm Mirvis, a composé une prière en mémoire des victimes de l’attentat islamiste de Manchester qui a fait au moins 22 morts et 59 blessés, rapporte le Jewish Chronicle.

« Père céleste, Maître de l’univers, Nous sommes devant vous dans la prière et la supplication, bouleversés par les atrocités brutales et impitoyables commises cette semaine à Manchester – une profanation sans cœur de votre précieux don de la vie et un affront aux valeurs de la paix et de la démocratie. Que l’amour de l’unité, de la compassion, de la justice, de la paix et de l’harmonie prévaut sur les forces des ténèbres qui utilisent la terreur pour atteindre leurs objectifs pervertis », peut-on lire dans la prière.

La prière a été distribuée aux rabbins et aux communautés juives à travers le pays, avec la recommandation de la lire ce Chabat.

Au lendemain de l’attaque, le Grand Rabbin Ephraïm Mirvis avait adressé ses prières aux familles des victimes.