Attentats déjoués à Haïfa et à Jérusalem (Autorisé à publication)

Les services de renseignements israéliens (Shabak), ont procédé ces jours ci à l’arrestation d’une vingtaine de terroristes du Hamas dans la région de Naplouse (Shehem). Ces derniers projetaient entre autre, d’envoyer 4 hommes munis d’explosifs dans des secteurs bondés de Jérusalem et de Haïfa afin de faire le plus grand nombre de victimes. Certains devaient actionner les explosifs et d’autres étaient candidats au suicide.