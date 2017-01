Attention au plomb dans les machines à expresso

Des contrôles effectués dans plusieurs chaînes de café par le ministère israélien de la Santé ont montré des concentrations en plomb élevées dans les machines à expresso. Le ministère a donc conseillé aux clients de réduire leur consommation de café dans les restaurants, chaînes de cafés et établissements analogues et recommandé aux femmes enceintes de renoncer totalement à cette boisson pour l’instant dans l’attente de contrôles plus complets des machines dans les mois à venir. Suite à ces résultats, les grandes chaînes comme Café Greg, Roladin et Café Café ont remplacé une partie de leurs machines. Ce problème fait suite à toute une série de scandales alimentaires qui ont touché le pays ces derniers temps, entre autres la découverte de salmonelles et de listeria dans plusieurs produits vendus dans des supermarchés et des chaînes de restauration rapide.