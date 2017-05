Attention, même le jour de Lag BaOmer, le feu ça brûle ! Par Bely

Le 14 mai prochain, fête de Lag BaOmer ou pas, les feux de joie restent flammes qui enflamment et les risques d’incendie, de réelles menaces prises tellement au sérieux que sur son site officiel : « Le ministère de la Santé d’Israël publie des recommandations pour célébrer Lag BaOmer en toute sécurité ».

Et de rappeler que chaque année, à Lag BaOmer, de nombreux enfants sont envoyés en urgence dans les hôpitaux, victimes de brulures gravissimes !

Le ministre de la Santé Yaakov Litzman tient à préciser qu’un feu de camp peut être dangereux pour l’environnement et pour la santé publique. Il est de notre devoir, dit-il, de veiller aux règles de sécurité pour éviter tous accidents corporels inutiles et réduire la pollution de l’air due à la fumée qui génère de graves maladies. En tant que parents responsables, nous sommes requis d’y faire tout particulièrement attention.

Après les recommandations d’ordre général, le ministère de la Santé israélien de rentrer dans le détail !

Ce qu’il faut faire

A savoir qu’il est indispensable de désigner un adulte responsable du bon déroulement de la fête, depuis le ramassage des planches de bois (dont il vérifiera que des clous n’y ont pas été oubliés), jusqu’à la fin du feu de camp.

Il choisira pour limiter les dangers de propagation dudit feu de camp, un lieu à distance raisonnable de tous bâtiments et matériaux inflammables, (interdits les réservoirs de carburant et / ou bouteilles de gaz), et, bien sûr il ne laissera jamais un enfant sans surveillance, même pour un instant, cet instant ayant prouvé qu’il était toujours un trop long moment.

Il rappellera à chacun qu’il est interdit d’allumer des feux de camp sous des lignes électriques ou téléphoniques, à proximité d’arbres, buissons, chardons, mauvaises herbes ou plus dangereuses encore près d’installations de gaz.

Il définira une limite de sécurité avec des cailloux, afin de délimiter la ligne à ne pas dépasser et prévoira, à proximité du feu de camp, deux seaux pleins d’eau en cas d’incendie.

Il vérifiera que les enfants portent des vêtements appropriés, chaussures hautes, pantalons longs et chemise, elle-même à manches longues afin de protéger le corps des étincelles, des braises mais aussi des morsures de reptiles et d’insectes attirés par la chaleur du feu de camp.

Lui-même se devra d’être équipé d’une trousse de premiers soins, d’un téléphone portable pour appeler les pompiers ou une ambulance en cas de besoin.

Il saura comment enfiler les pommes de terre et les oignons sur un fil de fer, les mettre sur le feu, les en retirer et, avant de les servir aux enfants, s’assurer qu’ils ne sont pas trop chauds pour éviter de graves brûlures dans la bouche.

Et… À la fin de la journée, il s’assurera que le feu de camp soit complètement éteint en versant dessus du sable ou de l’eau.

Mais si par malheur, malgré tout le sérieux de sa surveillance, « A force de jouer avec le feu, quelqu’un finissait par se brûler », ne lui resterait alors qu’à appeler, à toute allure, la caserne des pompiers au 102.

Mais il n’y a vraiment aucune raison de prévoir le pire !

Tfou, Tfou, Tfou ! Tout se passera bien…