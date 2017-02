Au Canada, toute critique de l’Islam bientôt interdite?

Selon le journal de Montréal, une motion condamnant l’islamophobie, déposée par une députée libérale fédérale nommée Iqra Khalid qui est une proche de Justin Trudeau menace de condamner toute critique de l’Islam au Canada…

La motion en question, qui sera débattue plus tard mercredi, vise à reconnaître qu’il faut «endiguer le climat de haine et de peur qui s’installe dans la population» en plus de «condamner l’islamophobie et toutes les formes de racisme et de discrimination religieuse systémiques».

Dans les rangs conservateurs, ceux qui s’opposent à la motion y voient davantage une attaque à la liberté d’expression. Selon eux, l’expression «islamophobie» comprise dans le libellé de la motion est trop floue et pourrait signifier l’interdiction de critiquer l’Islam.

Le candidat à la direction du parti, Maxime Bernier, est de cet avis. « Cette motion constitue-t-elle un premier pas vers la restriction de notre droit de critiquer l’islam» s’est questionné M. Bernier dans les derniers jours, sur la page web de sa campagne. « Nous devons réaffirmer le droit de chacun de croire et de critiquer toute croyance, que ce soit l’islam, le christianisme, le judaïsme, l’hindouisme, l’athéisme ou tout autre», a-t-il ajouté.