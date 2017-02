Au pays du numérique, AXA s’assure de l’appui des meilleures start-up israéliennes ! Par Bely

Evidemment, il faut avoir les moyens de ses ambitions, ce qui est le cas d’Axa, ce géant mondialement connu et respecté dans le domaine de l’assurance. Celui-ci vient d’ailleurs d’annoncer, lors du « Paris Fintech Forum » qui s’est tenu les 25 et 26 janvier derniers au Palais Brongniart, la création d’un « fonds de fonds », doté, excusez du peu, d’une enveloppe de 150 millions d’euros… Sachant qu’en 2015, déjà, une enveloppe de 230 millions d’€ avait été mise à disposition pour investir dans le start-up…

« Alors qu’Axa avait l’habitude d’investir directement dans des start-ups, ce nouveau fonds vise à investir dans d’autres fonds, qui eux-mêmes investissent dans des start-up », explique Sébastien Loubry, partner chez ASV, en charge du marketing et du business developement.

La liste des fonds sélectionnés par Axa n’a pas encore été dévoilée, mais Axa devrait travailler, au total, avec une dizaine de fonds de capital-risque.

Plusieurs structures sont visées :

« On pense notamment à l’écosystème israélien, en même temps qu’à l’Asie et à l’Afrique », précise Sébastien Loubry. Les tickets injectés dans chaque fonds d’investissement oscilleront entre 10 et 15 millions d’euros.

En l’espace de deux ans, ASV a investi 40 millions d’euros (sur un total de 230 millions d’euros), à travers 25 opérations. Ce géant a décidé de s’actualiser. S’il mise sur le transfert de technologies, il ne vise plus uniquement des start-ups positionnées dans le domaine de l’assurance.

« Nous avons, par exemple, investi dans la start-up israélienne Neura qui collecte les informations issues de plusieurs objets connectés pour dresser un profil de comportement de l’utilisateur. »

Alors, Axa réellement immergé dans la technologie israélienne ?AXA Strategic Venture persiste et signe. Pour preuve cet exemple : C’est Axa qui avait lancé à Tel-Aviv en février 2015 la première compétition israélienne de start-up dans le domaine de « l’insurtech »

L’heureux gagnant avait alors bénéficié d’un investissement de 1 million de dollars de la part du Jerusalem Venture Partners (JVP), l’un des premiers fonds de capital-risque israélien, et d’un accès direct au groupe AXA comme à ses dispositifs d’accompagnement…

Super ! Et maintenant, à qui le tour ?