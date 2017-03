Aucun gel n’a été ordonné, “c’est un mensonge absolu”

Le bureau du Premier ministre a réfuté un rapport selon lequel Binyamin Netanyahou aurait ordonné le gel de milliers de constructions d’unités de logements en Judée-Samarie récemment approuvées, “un mensonge total”.

Malgré les nombreuses revendications au sein de sa coalition, Binyamin Netanyahu aurait ordonné de “stopper” l’obtention de permis de construire. Un haut diplomate a démenti ces allégations, sur la chaîne Arutz 7, en précisant que toutes les autorisations décidées demeurent actuellement et qu’aucun gel n’a été envisagé par le premier ministre. “Certains politiques font courir cette rumeur ces derniers jours afin de rentrer en confrontation avec le Premier Ministre, il s’agit là d’un mensonge total et entier. Le blocage des autorisations provient du Ministère du Logement et non du Bureau de M. Netanyahu.”

Rappelons qu’il y a dix jours, M. Netanyahu et M. Lieberman ont approuvé la construction de 3000 nouveaux logements en Judée-Samarie. Dont 2000 sont déjà en cours de commercialisation.

« La décision a été prise dans le cadre d’un retour à la vie normale en Judée-Samarie, afin de donner une vraie réponse aux besoins de la vie quotidienne et du logement. Cette décision concerne également les 2500 unités publiées la semaine dernière, » ont-ils déclaré.

M. Lieberman a alors fait remarquer : « Nous nous trouvons dans une nouvelle ère pour la vie en Judée-Samarie, nous revenons à la normale et apportons une réponse appropriée aux besoins de la vie dans la région. »

Une liste partielle des localités et du nombre d’unités de logements approuvées a été publiée :

Alfei Menashe 700, Oranit 200, Nofaîm 50, Beit Aryeh 650, Efrat, 30, Nokdim 150, Givat Zeev 150, Shavei Shomron 700, Karney Shomron 100, Shiloh 100, Metsudot Yehuda 100, Kfar Eldad, 80, Betar Illit 650.