Australie : le propriétaire du magasin qui ne sert pas les Israéliens se justifie

Mark Bryce, le propriétaire de la boutique Cold Steel Piercing, un magasin qui fait des piercings en Australie et qui avait refusé de servir une touriste pour la seule raison que celle-ci est israélienne, a indiqué qu’il était partisan du mouvement du BDS, la campagne de boycott, de sanctions et de désinvestissement contre Israël. Il a prétendu que la pancarte se trouve dans son magasin depuis déjà plus d’une décennie, et que jusqu’à présent, il n’y a pratiquement pas eu de plaintes à ce sujet.

Le propriétaire du magasin prétend ne pas être motivé par le racisme. «C’est seulement à cause de la question palestinienne, et cela n’a rien à voir avec la race ou la religion», a dit Bryce. «Je ne hais personne, mais cette question m’a touché. Nous ne voulons pas que la pancarte soit interprétée de manière incorrecte, et par conséquent, nous l’avons retirée et nous l’échangerons contre un signe sur lequel il est écrit que nous soutenons le mouvement du BDS».

Convaincu de faire le bien

Dans un communiqué publié par la communauté juive locale, il est indiqué que « la dénégation de l’Etat d’Israël a atteint un tel niveau, que certaines personnes sont désormais convaincues de faire le bien en utilisant des méthodes discriminatoires, qui étaient l’apanage des nazis durant la seconde guerre mondiale ».