Auteur à succès Juif américain: « mes amis israéliens veulent élever leurs enfant hors d’Israël »

La haine de Jonathan Safran Foer pour Israël n’est pas nouvelle. Cette fois, il profite d’un entretien dans un journal suisse pour dénigrer Israël, dont les parents – de ses « amis » – voudraient éviter selon lui de donner une éducation dans un tel état « extrémiste » et qui « provoque son boycott »…

Le romancier juif-américain Jonathan Safran Foer a déclaré que ses amis israéliens ne souhaitent plus élever leurs enfants dans un pays qui encourage les boycotts contre lui-même en « s’écartant du monde occidental. »

M. Foer, 40 ans, figure parmi les écrivains de fiction juifs les plus connus du monde. Il a livré ses critiques sévères contre Israël lors d’une interview avec l’hebdomadaire juif suisse Tachles, qui a publié l’entretien la semaine dernière.

Selon la traduction en langue allemande de l’interview, qui a été menée en anglais, M. Foer a déclaré que, sous M. Netanyahou, « Israël s’est de plus en plus retiré du reste du monde occidental, ce qui a déjà mené à des boycotts académiques, entre autres choses ».

Beaucoup de partisans d’Israël croient que la promotion des boycotts contre Israël, qui est illégale en Espagne et en France, est une tactique discriminatoire qui n’est pas enracinée dans les actions d’Israël.

M. Foer a également déclaré dans l’interview que ses «nombreux amis en Israël» sont de plus en plus «fatigués» de vivre là-bas. Ils «aiment leur pays et mourront pour lui, mais ils ne veulent plus que leurs enfants grandissent là-bas», a déclaré M. Foer selon la traduction en langue allemande.

« Si Israël devient encore plus fondamentaliste, comme ses voisins, ce sera au prix du rêve que beaucoup de Juifs ont eu dans l’établissement de l’Etat d’Israël et ont encore aujourd’hui », a-t-il doctement ajouté.

En outre, la semaine dernière, M. Foer a donné une interview à Milan au quotidien Repubblica, dans lequel il a dit que M. Netanyahou «mettait en danger l’existence d’Israël». M. Netanyahu, selon lui, contribue à la formation d’une solution à un Etat au conflit israélo-palestinien au lieu de la solution à deux Etats. Expert, M. Foer a déclaré que cette dernière solution « est la seule possible. »