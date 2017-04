Auteur-chanteur-interprète, Bob Dylan a été adoubé ce week-end Prix Nobel de Littérature. Par Bely

Si cette annonce n’est pas un scoop en soi, la nouvelle de sa nomination datant déjà du mois d’octobre de l’année passée, le moment exact de l’entrevue au cours de laquelle il aurait reçu diplôme et médaille, est encore quasi inconnu. Si ce n’est que des informations révèlent avec moult précautions sur un mode conditionnel que l’on emploie très rarement en langage média, que ce week-end Bob Dylan aurait « enfin » reçu son prix Nobel de Littérature !

Et avec lui la chanson d’obtenir ses lettres de noblesse : S’il en était encore besoin, la voilà reconnue comme partie prenante de la vie de chaque jour, des événements mineurs mais aussi des moments les plus importants qui touchent des plus petites gens aux plus grands de ce monde. Et de ses chansons, Bob Dylan n’est pas avare qui en a déjà écrites plus de 500. Tantôt romances, tantôt coups de gueule, tantôt complaintes, tantôt véritables poèmes mis en musique, chacun d’apprécier depuis les années 60, leur valeur, toutes pleines de sensibilité, conçues à partir de thèmes actuels, d’idées empruntées aux quatre coins d’un monde en folie … Un plein répertoire, livré à la curiosité publique, ce poète témoin de son époque, désormais prix Nobel de littérature. De la chansonnette sans prétention à la déclaration des plus virulentes, les plus grands de la littérature ont fait de cet auteur de 71 ans, l’un des leurs. Arrivé à cet instant, rien n’empêche de s’attarder sur sa filiation, et… se féliciter que « Bob Dylan » ne soit qu’un pseudonyme

.

En réalité, cet homme se nomme Robert Zimmerman. Il a été élevé dans une petite communauté juive du Minnesota et a passé la plupart de ses étés à Camp Herzl, un camp sioniste dans le Wisconsin. Accompagné de toute sa famille, il avait l’habitude d’assister aux offices plus particulièrement lors des fêtes dans des synagogues Habad orthodoxes.

S’il est vrai que Dylan se soit penché pendant quelque temps sur les vertus de la religion catholique, il semble bien qu’aujourd’hui rien ne puisse plus en troubler l’esprit. Et s’il ne désire pas expressément en parler, c’est beaucoup plus par discrétion que manque de conviction !

En ce qui concerne le prix Nobel Il est fort probable qu’il tienne en peu d’estime une académie qui a donné, par exemple, le prix Nobel de la paix à Obama responsable de nombreux crimes de guerre de par le monde (Afghanistan, Irak, Syrie, Libye, Yémen, Somalie, …)

Peut-être considère-t-il cette académie comme une imposture et préfère-t-il ne pas y être mêlé ?

Ou bien a-t-il décidé de mettre la pédale douce et composer une chanson comme morceau d’architecture pour ne pas être comparé à tous les Thomas Mann, Albert Camus, Samuel Beckett, Gabriel Garcia Marquez ou Doris Lessing pour ne citer qu’eux, tous ces hommes et ces femmes de lettres canonisés comme lui par l’Académie suédoise depuis les années 1901…