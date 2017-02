Un article publié dans un journal palestinien accuse le nouveau secrétaire général de l’ONU d’avoir « péché » pour avoir dit une vérité enfantine la semaine dernière: que le Temple de Jérusalem détruit par les Romains était un temple juif et que personne ne pouvait nier les liens du Judaïsme avec Jérusalem.



Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré dimanche dernier que « le temple de Jérusalem détruit par les Romains était un temple juif ». Dans une interview accordée à la radio israélienne, M. Guterres a également déclaré que « Jérusalem Est aujourd’hui une ville sainte pour trois religions. Ce sont les faits que personne ne peut nier. »

Il a réagi lors d’une interview à propos de la résolution de l’UNESCO en Octobre qui traitait de la vieille ville de Jérusalem sans mentionner son lien avec les Juifs.

Les commentaires de M. Guterres ont suscité de vives critiques de la part de l’Autorité palestinienne, qui nie constamment que les Juifs aient des prétentions sur la vieille ville et sur les vestiges du Temple, ou même qu’un temple juif ait jamais existé à Jérusalem…

Les Palestiniens insistent sur le fait que le judaïsme n’a aucun lien avec Jérusalem malgré la quantité écrasante de preuves archéologiques démontrant le contraire.

Un article d’opinion publié le lendemain sur Al-Hayat Al-Jadida et traduit par Palestinian Media Watch (PMW) a déclaré: «Antonio Guterres a clairement et explicitement péché contre la paix et l’accord politique israélo-palestinien quand il a affirmé … qu’il croit en la connexion entre Jérusalem et les Juifs ».

L’écrivain a réitéré la position palestinienne selon laquelle Jérusalem n’appartient qu’aux Musulmans (et aux Chrétiens), et qu’Israël n’a pas le droit d’exister à l’intérieur de ses frontières, enseignant à M. Guterres que la «Palestine» s’étend «du Jourdain à la Méditerranée»:

« Jérusalem et toute la Palestine – de la rivière [Jordanie] à la mer [méditerranée] – sont la terre du peuple palestinien, et leur histoire est son histoire. … Jérusalem est arabe palestinienne. Elle appartient seulement aux disciples de l’islam et du christianisme, et non du judaïsme(!) »

Le ministère palestinien des Affaires religieuses a également condamné les propos de M. Guterres et a répété l’affirmation de l’AP selon laquelle «tout le site sacré de Jérusalem est un site purement islamique auquel personne d’autre n’a droit», selon une traduction de PMW.

Le ministre des Affaires religieuses, le Cheikh Yusuf Ida’is, a déclaré que les propos de M. Guterres «méconnaissaient les faits historiques». Les commentaires du secrétaire général représentent de «graves violations» selon le mufti palestinien Muhammad Hussein.

Selon l’ONG Palestinian Media Watch, le ministre des Affaires religieuses de l’AP, le cheikh Yusuf Ida’is a demandé que M. Guterres « s’excuse » pour ses remarques.