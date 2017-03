Avec D. Trump, M. Abbas est mis au pied du mur

Le site DEBKA a révélé les conditions américaines présentées au président non élu de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas par l’émissaire de la paix du Moyen-Orient américain Jason Greenblatt lors d’une réunion qui a eu lieu mardi 14 mars.

Les neuf revendications étaient littéralement énumérées comme suit, ce qui provoque d’ores et déjà la colère des pro-palestiniens :

1. Les ‘Palestiniens’ doivent retourner à la table des négociations sans conditions préalables.

2. Au-delà de l’intervention des États-Unis dans le processus de paix, les ‘Palestiniens’ doivent également accepter le rôle des principaux gouvernements arabes : en particulier l’Égypte, l’Arabie saoudite, la Jordanie et les Émirats arabes unis.

3. M. Abbas doit oublier le moratoire sur les habitations juives en Judée Samarie. Au plus, Israël gèlera l’établissement de nouvelles villes juives au cours des négociations.

4. L’administration Trump ne sera pas satisfaite des déclarations verbales des dirigeants palestiniens condamnant les actes de terreur, mais insiste sur des mesures pratiques agressives : les médias palestiniens doivent cesser de diffuser des informations anti-israéliennes, les programmes scolaires palestiniens doivent être purgés de la haine anti-israélienne, et l’AP doit renoncer à nommer des rues avec des noms de terroristes morts.

5. Les suspects d’actes de terrorisme doivent être détenus et sérieusement interrogés pour savoir qui leur a donné leurs ordres, nommer leurs complices et révéler la source de leurs armes et de leurs explosifs avant d’être jugés.

6. L’Autorité palestinienne doit mettre fin à la coutume des envois de fonds aux familles de terroristes tués ou emprisonnés.

7. Les forces de sécurité palestiniennes doivent être profondément réformées, principalement pour mettre fin à la pratique omniprésente du travail au noir, où les membres en uniforme détiennent deux emplois avec deux salaires.

8. L’Autorité palestinienne à Ramallah doit cesser de transférer des fonds à la bande de Gaza, qui servent à renforcer le régime des dirigeants extrémistes du Hamas. Les sommes transférées constituent 52% du budget total de l’AP.

9. L’administration Trump soutient une solution à deux États pour le conflit israélo-palestinien.