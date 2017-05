Avis de recherche. Bat-El 16ans disparue depuis samedi soir

La police réclame l’aide du public pour tenter de retrouver une adolescente de 16 ans qui a disparu pendant le week-end. Bat-El Levi, résidente à Jérusalem, a disparu samedi soir, après avoir quitté son internat situé à Beer Sheva, dans le sud du pays.

Bat-El mesure 1,55m, a de longs cheveux noirs et la peau sombre. Elle était vêtue d’un T-shirt et d’un pantalon noir au moment de sa disparition, et portait une veste rose. Pour toute information à son sujet vous pouvez appeler la police au numéro d’urgence, le 100.