Aymeric Caron accuse l’un des seuls hebdomadaires français favorable à Israël d’être un « torchon raciste »

L’anti-israélien Aymeric Caron, qui sévissait dans l’émission On n’est pas couché de M. Ruquier, vient de claquer la porte de France 5, accusant sa collègue d’avoir invité un membre de la rédaction de « Valeurs actuelles », l’un des seuls hebdomadaires français qui ne crache pas systématiquement sur Israël.

S’exprimant sur Facebook envers Elisabeth Lemoine qui anime l’émission C L’Hebdo, il explique « Est-ce normal que des journalistes pacifistes, pro-environnement et pro-droits des animaux effraient davantage que certains journalistes qui tiennent des propos haineux condamnés par la justice ?

Tiens, à ce propos, cela me rappelle le jour où j’ai définitivement décidé de quitter C L’hedbo : vous vouliez inviter Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs actuelles, torchon raciste justement condamné par la justice pour provocation à la discrimination envers les musulmans et provocation à la haine envers les Roms. Tu affirmes que je ne savais pas m’effacer devant l’actualité. Quelle était l’actualité qui nous imposait ce monsieur ? Aucune. Votre prétexte était que le torchon en question fêtait ses 50 ans. »