B. Netanyahu aurait demandé à fournir un visa à un militant anti-israélien d’une ONG

Human Rights Watch (HRW) peut interjeter appel de la décision d’Israël de ne pas délivrer un visa de travail au «directeur israélien et palestinien» du groupe, a déclaré vendredi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Emmanuel Nahshon.

L’ONG avait annoncé plus tôt ce vendredi qu’Israël cesserait de délivrer des visas de travail à son personnel, à cause du «parti pris fondamental» du groupe contre l’état juif.

L’organisation basée à New York, qui a rédigé des rapports critiques accusant Israël de « restrictions sévères et discriminatoires sur les droits humains des Palestiniens », a demandé il y a quelques mois un visa pour son «directeur israélien et palestinien», le citoyen américain Omar Shakir.

Le 20 février, les autorités israéliennes l’ont informée que la demande avait été rejetée parce que HRW «n’est pas un véritable groupe de défense des droits humains», a déclaré le groupe dans un communiqué.

Dans un rétro-pédalage complet, M. Nahshon a déclaré plus tard vendredi qu’Israël était finalement prêt à réexaminer la demande de l’organisation si le groupe de défense des droits de la personne interpelle la décision initiale.

« Les représentants de Human Rights Watch peuvent bien sûr entrer en Israël avec des visas de touristes », a déclaré M. Nahshon, selon Haaretz. « En ce qui concerne les visas de travail, la question sera réexaminée par les autorités compétentes si la décision initiale subissait un appel. »

Un haut responsable israélien, qui a demandé à rester anonyme en raison de la sensibilité de la question, a déclaré que le changement d’attitude du ministère des Affaires étrangères était la conséquence d’une directive du Premier ministre Binyamin Netanyahu lui-même, qui est également ministre des Affaires étrangères…