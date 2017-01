B. Netanyahu décline l’invitation à la cérémonie d’investiture de D. Trump

Le Premier ministre Binyamin Netanyahu n’assistera pas à l’investiture du nouveau président américain Donald Trump le 20 janvier, a annoncé Channel 20.

Le New York Post a signalé il y a dix jours que l’équipe de transition de M. Trump avait cherché à inviter le Premier ministre Netanyahu à l’événement à Washington DC et qu’ils espéraient que messieurs Trump et Netanyahu se rencontreraient lors de la visite du Premier ministre aux États-Unis.

Les services du Premier ministre ont annoncé aujourd’hui que M. Netanyahou n’assisterait pas à l’inauguration malgré l’invitation. La décision de M. Netanyahu de ne pas assister à la cérémonie n’aurait aucun lien avec l’enquête actuelle contre lui.

Hier, M. Netanyahou avait annulé son voyage au sommet annuel du Forum économique mondial à Davos.Le Premier ministre concentrerait ses efforts sur la prochaine « conférence de paix » à Paris, que les responsables israéliens craignent d’être utilisée pour forcer une nouvelle solution au conflit israélo-arabe au Conseil de sécurité de l’ONU.