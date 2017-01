B. Netanyahu tweete qu’il veut bien un Etat palestinien « moins »

Alors que la nouvelle administration s’est déjà prononcée contre un Etat palestinien, le Premier ministre israélien a tweeté un message étonnant, repris par Haaretz cet après-midi: il est d’accord pour accorder aux Palestiniens un Etat « moins ».

Le Premier ministre Binyamin Netanyahu a commencé la réunion du cabinet de sécurité israélien dimanche en félicitant le président américain Donald Trump, ajoutant qu’il s’attend à parler avec lui pour la première fois depuis son investiture.

M. Netanyahou a ajouté qu’il aimerait discuter de la question palestinienne, de la situation en Syrie et de la menace iranienne avec le Président Trump.

M. Netanyahou a laissé entendre que la législation visant à annexer la ville de Ma’aleh Adumim devait être discutée, même si selon des sources diplomatiques, il souhaiterait repousser le vote de cette loi. Le Premier ministre a dit que personne n’avait fait plus pour la Judée Samarie que son gouvernement, ajoutant qu’il continuera à travailler pour les yichouvim de manière intelligente et responsable. Plus tôt dimanche, le Premier ministre a dit aux ministres du Likoud qu’il était seulement prêt à donner aux Palestiniens un «état-moins», soit un statut restant encore à définir. Comment demander aux USA de demander moins que ce nouveau concept? Il semble qu’une occasion ait été perdue de la part de M. Netanyahu de pousser l’avantage israélien avec la dynamique du départ d’Obama…