B. Obama est le « plus grand menteur de tous les temps »

Rabbi Avraham Krieger, le chef de l’Institut Shem Olam d’éducation et de recherche sur l’Holocauste, a décrit B. Obama sans concession, le qualifiant de « plus grand menteur de tous les temps ».

M. Krieger a expliqué que l’activité anti-israélienne dans les forums internationaux tels que l’ONU est une continuation de l’antisémitisme. Selon le rabbin Krieger, l’Holocauste n’est pas une histoire du ghetto, mais «l’histoire de toutes les expériences du peuple juif et le secret de notre avenir».

Voyez-vous une différence entre les jeunes d’aujourd’hui et les jeunes d’il y a 15 ou 20 ans?

«Je ne vois pas la différence, au contraire, les jeunes d’aujourd’hui posent beaucoup plus de questions audacieuses: la jeunesse d’aujourd’hui n’est pas prête à se laisser berner ou à se vendre une conférence archaïque. L’Holocauste et nous, devons placer ces dilemmes devant lui. »

Les voyages en Pologne sont-ils toujours efficaces?

« Je ne suis pas un grand partisan des voyages en Pologne, mais je ne peux pas fuir ce qui se passe là-bas, peut-être à cause de l’esprit des six millions de Juifs qui pèse dans l’air. » Dans le contexte de l’augmentation de l’antisémitisme, il répond à l’entrée de Donald Trump à la Maison Blanche: « Les signes sont bons, nous croyons toujours. Je n’ai pas peur de l’étiquette antisémite qu’ils ont essayé de coller sur Trump … Au contraire, il y a une chance de travailler avec quelqu’un qui casse le cadre. M. Obama a été le plus grand menteur du monde.Il est important que la vérité sorte, et Trump est juste comme ça. »