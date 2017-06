Bar Refaeli : Enceinte et sexy en vacances, le top model s’éclate….

La Californie, la Floride, New York, Hawaï, les Caraïbes ou la Méditerranée : où se rendront les stars pour les vacances ? Bar Refaeli commence les siennes en Asie du Sud-Est. Le top model enceinte y renoue avec les plaisirs d’été et partage avec ses followers d’adorables photos souvenirs de son séjour….

C’est à Ko Samui, en Thaïlande, que Bar Refaeli a posé ses valises ! Le mannequin de 31 ans s’est empressé de teaser ses 2,5 millions d’abonnés sur Instagram en publiant sur Instagram des images de l’île. Sur deux d’entre elles, elle pose en maillot de bain et permet aux utilisateurs de l’application de suivre l’évolution de son baby bump.

Irrésistible en bikini, Bar Refaeli réveille chez ses admirateurs une envie de séjour au soleil. L’épouse d’Adi Ezra et maman de la petite Liv (née en août dernier) suit l’astre depuis plusieurs semaines et fait le plein de vitamine D. Son futur bébé profite également de ce bain de lumière !

Bar Refaeli a réalisé sa première apparition publique post-annonce de grossesse à Madrid, en Espagne.