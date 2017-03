Barbara Lefebvre: « L’antisémitisme est toujours le signal d’une démocratie en train de se perdre »

Barbara Lefebvre, professeur d’histoire-géographie, examine dans l’hebdomadaire « Actualité juive », la sécession culturelle à l’œuvre sur le territoire : « L’antisémitisme est toujours le signal d’une démocratie en train de se perdre ».

« L’antisémitisme est devenu un code culturel généralisé en France. On parle des Juifs de manière décomplexée et agressive. Dans ces quartiers sensibles, l’activisme virulent du mouvement BDS conforte un grand nombre de jeunes ignares d’un point de vue historique et géopolitique dans leur antisémitisme et leur antisionisme qui n’en est que le faux nez.

La parole des pouvoirs publics sur le devoir de mémoire est aujourd’hui inopérante face aux déversements de haine sur les réseaux sociaux, non pas de néo-nazis, mais de jeunes animés par une puissante haine antijuive, haine dont ils sont aussi les héritiers, le travail d’histoire dans le monde arabe sur ce que fut la condition juive avant la colonisation n’existe pas.

Ces sociétés sont maintenues dans le culte victimaire et ici, en France, les Indigènes de la République en sont l’illustration. Si les Juifs quittent la France aujourd’hui, ce n’est pas à cause des vieillards de Rivarol. »

Barbara Lefebvre : Co-auteure de « Une France soumise. Les voix du refus», un recueil de témoignages et d’expertises sur l’offensive de l’islam radical.