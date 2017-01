Barbra Streisand  se déchaine contre Trump

Barbra Streisand, qui a soutenu Hillary Clinton tout au long de la campagne présidentielle, a décrit le président élu comme étant quelqu’un d’ « ignorant, imprudent, sans grâce, insensé et sans cœur » dans un article publié dans le Huffington Post mercredi dernier. « Il n’apporte pas seulement que des politiques économiques avec lesquelles je ne suis pas d’accord, ou une approche du financement des soins de santé qui pourrait léser des millions de personnes. Ce n’est simplement pas un problème de républicains contre démocrates. C’est un homme qui, officiellement et souvent enregistré en vidéo, a dénigré ou ridiculisé les femmes, les immigrants, les handicapés et d’autres ».