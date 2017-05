Barghouti, symbole national, dévorera t-il Abbas?

Après 40 jours et 40 nuits de jeûne, la grève de la faim des Prisonniers palestiniens a pris fin juste avant l’aube samedi – et ce n’est pas une coïncidence, puisque c’est juste avant le mois sacré musulman du Ramadan. L’annonce s’est accompagnée de proclamations fiévreuses dans les médias palestiniens, parlant d’une « grande victoire » pour les prisonniers et leur dirigeant incontesté Marwan Barghouti.

Alors qu’ils se disputent les conditions dans lesquelles cette grève a pris fin, tous les camps impliqués, Barghouti, l’autorité des prisons d’Israël et même l’Autorité Palestinienne – peuvent prétendre à des réalisations significatives. Mais le vainqueur central reste Barghouti, qui s’est rappelé à l’intérêt du public et s’est fermement imposé comme le favori de l’opinion publique palestinienne et, à leurs yeux, un successeur naturel du Président de l’AP, Mahmoud Abbas.

Barghouti, l’un des dirigeants politiques et historiques du Fatah en tant que chef terroriste condamné à cinq vies de prisons pour des meurtres planifiés et commis au cours de la Seconde Intifada palestinienne, a constitué le point de focalisation de toute cette grève de la faim. C’est lui qui l’a initiée, c’est lui que les services de la prison ont pu filmer en train de manger une barre chocolatée et il se sort de tout ce comme un symbole national palestinien.

Barghouti a commencé cette grève avec 1.150 de ses camarades du Fatah (soit environ 1/3 du total des prisonniers issus du Fatah et un sixième de la totalité des détenus sécuritaires), en avançant toute une liste très longue de revendications imposées à Israël : 20 chaînes de télévision, des livres et des magazines, sans la moindre restriction, l’air conditionné, une grande sélection d’articles disponibles à l’achat dans les cantines, plus de visites familiales, la relance des études universitaires ouvertes, l’usage du téléphone public, des examens médicaux annuels pour les prisonniers et la fin de tout confinement solitaire isolé en cas de manquement à la discipline, de la part d’un terroriste condamné. Bref, des prisons cinq étoiles inscrites au Guide Michelin, où se serait un bonheur de venir passer des vacances payées par le contribuable, incidemment victime du terrorisme.

La grève s’achève alors qu’une seule de ces revendications bénéficie d’un aménagement : la restauration d’une seconde visite familiale mensuelle – un geste qui n’a aucun lien avec Israël, puisqu’il a été arrêté il y a un an par la Croix-Rouge Internationale, qui disait que les membres des familles ne se présentaient plus et qu’ils n’avaient pas le budget nécessaire pour s’inscrire dans ce programme de deux visites mensuelles. En effet, il ne devient seulement possible de restaurer cette mesure parce que l’AP a proposé de la financer.

En faisant cela, l’Autorité Palestinienne n’a fait que tendre une perche justificatrice à Barghouti et aux autres prisonniers pour qu’ils mettent fin à leur grève, alors qu’elle prenait un tour dangereux, avec 30 détenus hospitalisés.

Mais, en vérité, pour Barghouti, cette grève n’avait strictement rien à voir avec les conditions réelles en prison.

Il a lancé cette grève ,en partie, à cause de son statut politique en voie de détérioration au sein du Fatah. Après les récentes élections internes au Comité Central du Fatah, où il est arrivé en tête, ses collègues vivant à l’extérieur des prisons, l’ont oublié et se sont assurés qu’il n’obtienne aucun poste important, comme par exemple, celui de Vice-Président.

Barghouti a compris qu’Abbas et les autres membres du Comité central essayaient de l’isoler de l’opinion publique palestinienne et de l’attention des partisans du Fatah. Pour contrer cela, il s’est lancé avec l’idée de diriger une grève de la faim afin de protester contre les conditions vécues par les prisonniers sécuritaires palestiniens, relevant tous d’une condamnation pour terrorisme, mais une question qui fait presque entièrement consensus parmi les Palestiniens, majoritairement partisans de « la lutte armée contre Israël » et opposés au processus de paix, rôle abandonné à Abbas, inexistant pour l’incarner à la table des négociations.

Les prisonniers du Fatah en Israël n’avaient pas mené de grève la faim depuis 13 ans, aussi cet effort s’est attiré le soutien de l’opinion palestinienne et à fait les gros titres de la presse locale depuis son lancement, tout en contraignant les autres dirigeants palestiniens à faire au moins semblant de soutenir les « prisonniers ne lutte ». De même, hormis les cadres du Fatah, l’autre pouvoir qui compte parmi les prisonniers, le Hamas -qui n’a pas pris part à la grève – a aussi été forcé de faire la démonstration publique de son soutien « inconditionnel » à « la juste cause » des prisonniers.

Barghouti n’est pas parvenu à ses fins et il a subi plusieurs échecs tout le long de ce chemin semé d’embûches. D’abord, premier revers, la très vaste majorité des 6.500 prisonniers du Hamas et du Fatah ne s’est pas jointe à la grève. Des luttes de pouvoir entre les groupes et des conflits internes au sein du Fatah l’ont empêché de prendre l’ampleur souhaitée. Des sources proches de Barghouti disent que ses rivaux au sein du Fatah ont utilisé des dirigeants en prison afin qu’ils persuadent les grévistes de renoncer. A la fin, 834 prisonniers restaient en grève.

Deuxièmement, Barghouti n’a eu qu’un succès limité dans la mobilisation de l’opinion publique. Alors que des milliers ont pu prendre part à diverses manifestations et qu’il y a eu des grèves sporadiques de solidarité et une augmentation des heurts entre les forces israéliennes et les Palestiniens, les manifestations massives n’ont pas balayé ni secoué la Bande Occidentale de Judée-Samarie. Ceci en partie parce que les forces de sécurité d’Abbas ont fait un effort considérable pour empêcher des confrontations plus importantes avec les forces israéliennes ; du coup, après 40 jours, ce territoire est significativement moins sous tension qu’auparavant.