BDS échoue dans des universités britanniques

Des propositions du mouvement de boycott contre Israël ont été rejetées par deux universités britanniques. La semaine dernière, l’Université d’ULSTER en Irlande du Nord et la City University à Londres ont rejeté les propositions. Michali Belovski, présidente de la CITY, a déclaré qu’elle était «fière que des étudiants juifs et leurs alliés se soient unis afin de voter contre la proposition et aient ainsi garanti que le vote n’ait pas lieu. Nous apprécions également énormément que d’autres étudiants non-juifs de la CITY aient fait preuve de leur soutien de diverses façons, ayant même trouvé du temps dans leur emploi du temps chargé afin de voter et aient pris le temps de comprendre notre point de vue. Nous sommes heureux que les étudiants de CITY ne soient pas intéressés par cette campagne controversée. Le message est clair, tous les étudiants sont les bienvenus à CITY».