Belarus : les profanateurs antisémites condamnés

Le tribunal de la région de Leninski, dans la ville de Moguilev au Belarus, a condamné trois jeunes hommes qui ont versé de la peinture sur un monument à la mémoire de juifs assassinés au cours de la Shoah. Les juges les ont reconnus coupables d’hooliganisme volontaire, et a également accusé l’un d’entre eux d’avoir incité des mineurs à commettre un crime. Cependant, ils n’iront pas tous en prison. Leonid Karpatchinko, 19 ans, a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation et a été condamné à deux ans d’emprisonnement dans une prison générale. Alexeï Mitropnov, 18 ans et Stanislav Ponomarenko, âgé de 16 ans, ont été condamnés à un an et demi d’emprisonnement dans une prison générale.