Belgique : une enseignante évoque Hitler pour avoir le silence

Dans un courrier adressé aux parents d’élèves, le directeur de l’École active, à Forest, dit regretter qu’une enseignante ait déclaré en plein cours : « Même si j’en ai envie, je ne pourrais être Cruella ou pire, Adolf Hitler. « Parmi ses élèves, deux enfants juifs. Réaction de la Ligue contre l’antisémitisme, « propos inacceptables » pour le chef d’établissement.

Et c’est là-dessus que réagit la Ligue belge contre l’antisémitisme et son président Joël Rubinfeld qui s’interrogent sur cette enseignante et sur la réaction de la direction. Selon Joël Rubinfeld, la phrase rapportée par le directeur n’est pas celle que l’enseignante aurait prononcée. La phrase exacte serait : « S’il le faut, je peux être pire que Cruella et même qu’Adolf Hitler.