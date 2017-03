Benett appelle Trump à déplacer l’ambassade vers Jérusalem

Le ministre de l’Éducation Naftali Bennett s’est exprimé hier à la conférence de l’AIPAC à Washington et a appelé le président Donald Trump à déplacer l’ambassade américaine à Jérusalem « la capitale du peuple juif depuis plus de 3000 ans ». « Nous voulons que vous soyez la première nation à construire son ambassade à Jérusalem. Toutes les ambassades se trouvent dans une capitale et notre capitale est Jérusalem, pas Tel-Aviv », a déclaré le chef de file du parti Habayit Hayehoudi.