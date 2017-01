Benett vole au secours de Netanyahou

Le ministre de l’Education et leader du parti Habayit Hayehoudi a publié une première déclaration officielle relative à l’énquête menée contre le Premier ministre et les scandales qui l’entourent. Selon Benett, » on ne fait pas tomber un Premier ministre pour quelques cigares. Même si un acte d’accusation était publié à son encontre, içl n’est pas certain qu’il (Netanyahou) soit obligé de quitter son poste.