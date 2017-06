Benyamin Netanyahou et le roi Mohammed VI pourraient se rencontrer à Monrovia….

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou envisage de renforcer les liens diplomatiques entre l’Afrique et l’Etat hébreu…..Détails…….

D’après un article publié par le journal The Jerusalem Post, Benyamin Netanyahou espère rencontrer, à l’occasion du 51e sommet des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), trois des pays africains avec lesquels Israël n’a pas de relations diplomatiques : le Maroc, le Niger et le Mali.

La même source fait part de la volonté de Benyamin Netanyahou de rencontrer et de s’entretenir avec la délégation marocaine, qui pourrait être présidée par le roi Mohammed VI.

Le Maroc est en effet attendu le 4 juin à Monrovia, la capitale du Liberia, où les 15 Etats membres de l’organisation plancheront sur la requête soumise par le royaume pour intégrer la CEDEAO.